زحام شديد على شباك تذاكر حديقة حيوان الجيزة في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: شهدت منافذ حديقة الحيوان بالجيزة زحاما شديدًا في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك. وتتزايد الأعداد من الزوار للحديقة وغالبيتها أسر وأطفال. ويشهد محيط الحديقة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن والإسعاف لتأمين المواطنين.​

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