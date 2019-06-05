"أول يوم عيد".. الداخلية تفرج عن عدد من الغارمين والغارمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن عدد من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سجون بلا غارمين أو غارمات".

وحرصت وزارة الداخلية على إنهاء إجراءات الإفراج عن الغارمين والغارمات فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء العيد برفقة ذويهم وأسرهم.

و كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرار -الأحد الماضي- حمل رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونُشر القرار على الجريدة الرسمية.