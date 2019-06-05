"خنقوه بحتة قماش".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق "توك توك" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة قتل سائق "توك توك" والاستيلاء عليه.

قالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من الأهالى بشأن العثور على جثة سائق "توك توك" - سن 18 - مُقيم بقرية ميت حواى بدائرة المركز ، طافية بفرع نهر النيل بدائرة المركز بكامل ملابسه ، وموثوق اليدين من الأمام وملفوف حول رقبته قطعة قماش، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

Advertisements

وتابع البيان: تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطل– سائق "توك توك").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قاما بإستدراج المجنى عليه وقاما بتكبيله وخنقه بقطعة من القماش حتى أوديا بحياته ، وعقب ذلك ألقيا بجثته بمكان العثور وسرقة مركبة "توك توك" قيادته وإخفائها لدى أحد الأشخاص "شقى خطر" مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية تمهيداً للتصرف فيها بالبيع.. بالتنسيق مع أمن الدقهلية أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.