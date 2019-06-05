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السجون تبدأ في إجراءات الإفراج عن السجناء الصادر بشأنهم قرار عفو رئاسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بدأ قطاع السجون بوزارة الداخلية في الإفراج عن عدد من السجناء الصادر بشأنهم قرار عفو رئاسي رقم 269 لسنة 2019 بالعفو عن قضاء باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا- الأحد الماضي- حمل رقم 269 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية.

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