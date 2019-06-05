الداخلية تنشر صور قتلى الإرهابيين من مهاجمي كمين العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية صورًا توثق مقتل 5 من العناصر الإرهابية الذين استهدفوا كمينًا أمنيًا بالعريش، فجر اليوم الأربعاء.

وتضمن الفيديو- الذي بثه التلفزيون المصري- صورًا للعناصر الإرهابية الـ5 التي تمكنت قوات الأمن من استهدافها وقتلها.

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وأضافت، في بيان صدر قبل قليل، أن قوات الأمن تعاملت مع العناصر الإرهابية المهاجمة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وتابعت الداخلية أن قوات الأمن تقوم بتتبع خطوط سير باقي العناصر الإرهابية الهاربة لضبطهم.