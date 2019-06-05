مصر | "تجار مخدرات وسلاح".. حملة مكبرة لـ"الداخلية" بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تجار مخدرات وسلاح".. حملة مكبرة لـ"الداخلية" بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أن استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن أسفر عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط ( عاطل، سن 44 ) حال تواجده بمدينة العاشر، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل، سن 31) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزته ( بندقية آلية – 35 طلقة نارية لذات العيار وخزينتين)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح المضبوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

