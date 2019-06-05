مصر | بـ"الضغط على الكابوت".. ضبط عاطل لسرقته بطارية سيارة في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الضغط على الكابوت".. ضبط عاطل لسرقته بطارية سيارة في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطل لسرقته بطارية سيارة في المعادي.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط (عاطل - سن 28 - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية " ضرب "، لإرتكابه واقعة بلاغ بسرقة بطارية سيارة ملاكى حال توقفها أسفل عقار بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "الضغط على الكابود"، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها بمسكنه، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

