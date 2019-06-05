مصر | بأسلوب "المغافلة".. ضبط سائق لسرقته سيارة من داخل ورشة ميكانيكي في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "المغافلة".. ضبط سائق لسرقته سيارة من داخل ورشة ميكانيكي في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق لسرقته سيارة من داخل ورشة ميكانيكي في الخليفة.

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأنه بتاريخ 27/5/2019م قام بتسليم السيارة ملكه لـ (ميكانيكي سن 38 - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه.



وباستدعاء الأخير وسؤاله اتهم (سائق سن 50 - مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر- مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد") بسرقة السيارة المُشار إليها عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة والإستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والإستيلاء عليها ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بالهرم.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

