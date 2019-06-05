مصر | من "مدينة نصر" لـ"العبور".. سقوط "لص السيارات" في قبضة أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "مدينة نصر" لـ"العبور".. سقوط "لص السيارات" في قبضة أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط لص سرق متعلقات مواطن من داخل سيارته بعد كسر الزجاج بمدينة نصر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة "عاطل سن 26 ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من النظارات الرجالى وعدد 3 هواتف محمولة) من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من تاجر إكسسوارات سن35 - مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة (حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الساعات الرجالي - 6 غوايش ذهب) حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.