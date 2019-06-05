مصر | على طريقة "رفاعي الدسوقي".. مجرم يحول محله لورشة لتصنيع الأسلحة بمعاونه أصدقائه بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة "رفاعي الدسوقي".. مجرم يحول محله لورشة لتصنيع الأسلحة بمعاونه أصدقائه بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص حولوا محل ملك أحدهم لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بعين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على (4 سلاح نارى "فرد خرطوش" - هيكل فرد خرطوش - 5 مقبض سلاح نارى "فرد خرطوش" - 9 طلقة من ذات العيار - 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام - 14 سلاح أبيض "سنج، سواطير" – العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.