مصر | داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 21 طن لحوم مجمدة فاسدة في مينا البصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 21 طن لحوم مجمدة فاسدة في مينا البصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط مالك ثلاجة وبداخلها 21 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.



وكما تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية "شيكولاتة" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب لقيامه بإنتاج وتصنيع الشيكولاته غير مطابقة للمواصفات مستخدمًا مستلزمات مجهولة المصدر وضبط داخل المصنع كميات قدرها (2 طن معجون شيكولاتة مجهولة المصدر – 25920 عبوة شيكولاتة "منتج نهائى" غير مطابق للمواصفات تحمل علامات تجارية مقلدة لإحدى الشركات ). وكما تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية "شيكولاتة" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب لقيامه بإنتاج وتصنيع الشيكولاته غير مطابقة للمواصفات مستخدمًا مستلزمات مجهولة المصدر وضبط داخل المصنع كميات قدرها (2 طن معجون شيكولاتة مجهولة المصدر – 25920 عبوة شيكولاتة "منتج نهائى" غير مطابق للمواصفات تحمل علامات تجارية مقلدة لإحدى الشركات ). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط مالك ثلاجة كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وضبط بداخل الثلاجة كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمدة قدرها (21،101 طن) جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة مالك الثلاجة، قرر بأن اللحوم المضبوطة ملك أحد الأشخاص "مستأجر الثلاجة "جار ضبطه".