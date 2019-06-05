مصر | "صفقة العيد".. "الأمن العام" يسقط "ديلر بانجو" بحوزته 50 كيلو بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العيد".. "الأمن العام" يسقط "ديلر بانجو" بحوزته 50 كيلو بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بقنا، في ضبط عامل وبحوزته 50 كيلو بانجو.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقنا قيام عامل، سن 58، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع مُتخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة له مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه بدائرة مركز قنا، وعثر بحوزته على (50 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر - بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.