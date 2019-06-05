مصر | 794570 بطاقة رقم قومي.. تعرف على جهود "الأحوال المدنية" خلال مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 794570 بطاقة رقم قومي.. تعرف على جهود "الأحوال المدنية" خلال مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد قطاع الأحوال المدنية، أن جهوده خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار عدد (794570) بطاقة رقم قومى.
في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار عدد (905442 ميلاد – 92942 وفاة – 52594 قيد عائلى).
في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار عدد (905442 ميلاد – 92942 وفاة – 52594 قيد عائلى).
فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (3528 قيد وقائع ميلاد– 343 قيد وقائع وفاة– 609 ساقط قيد ميلاد– 42 ساقط قيد وفــاة– 500 قيد وقائع الزواج– 514 قرارات تصحيح – 4943 وثائق مترجمة).
فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3451) قضية.