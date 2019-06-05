مصر | 794570 بطاقة رقم قومي.. تعرف على جهود "الأحوال المدنية" خلال مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 794570 بطاقة رقم قومي.. تعرف على جهود "الأحوال المدنية" خلال مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار عدد (794570) بطاقة رقم قومى. في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار عدد (905442 ميلاد – 92942 وفاة – 52594 قيد عائلى).

فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (3528 قيد وقائع ميلاد– 343 قيد وقائع وفاة– 609 ساقط قيد ميلاد– 42 ساقط قيد وفــاة– 500 قيد وقائع الزواج– 514 قرارات تصحيح – 4943 وثائق مترجمة).

أكد قطاع الأحوال المدنية، أن جهوده خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:



فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3451) قضية.