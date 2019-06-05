مصر | خلال مايو.. ضبط 29353 قضية تموينية متنوعة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مايو.. ضبط 29353 قضية تموينية متنوعة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت تلك الحملات خلال شهر مايو عن ضبط (29353) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:



ضبط (358) قضية إسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (11246 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (99) قضية مواد بترولية.. ضبط خلالها (5639751 لتر "سولار - بنزين").

ضبط (424) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (1235،23 طن دقيق).

ضبط (6563) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (442) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (68،833 طن –94825 عبوة).

ضبط (78) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (1405) قضية فى مجال الغش الغذائى.

ضبط (642) قضية فى مجال الغش التجارى.

ضبط (173) قضية فى مجال الثروة الحيوانية.

ضبط (792) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (80،998 طن لحوم وطيور– 30،49 طن أسماك، و892 عبوة ).

ضبط (17420) قضية فى مجال المحلات العامة.

ضبط (82) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

ضبط (53) قضية فى مجال الألعاب النارية (433555 وحدة ألعاب نارية)

ضبط (808) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (72804 عبوة سجائر).



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.