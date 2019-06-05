مصر | "الأحوال المدنية": تيسير الإجراءات أمام كبار السن وذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأحوال المدنية": تيسير الإجراءات أمام كبار السن وذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت إدارات الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات إدارات الأحوال المدنية وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومى فضلًا عن إيفاد مأموريات خارجية لتصويرهم بمحل إقامتهم الأمر الذي لاقى قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين مشيدين بجهود الوزارة فى مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى، وتخفيف العبء عنهم فى تجديد أوراقهم الثبوتية.
وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.