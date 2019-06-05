مصر | بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط مجرمين خلال سرقتهما سيارة في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط مجرمين خلال سرقتهما سيارة في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مجرمين خلال سرقتهما سيارة في المعادي بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوا، سبق اتهامهما في 22 قضية، وبحوزتهما مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة، حـــال شروعهما في سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وإعترفا بإرتكاب عدد (7) حوادث بذات الأسلوب، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى تلك السيارات لدى عميلهما "سيئ النية مقابل مبلغ مالي (5000) جنيه لكل سيارة - أمكن ضبطه- وبمواجهته بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بقيامة بتسليمه إحدى السيارات لعميله "سيئ النية" - جارى ضبطه - وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة