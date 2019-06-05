مصر | في أول أيام العيد.. سقوط عاطل بحوزته 21 ألف صاروخ وألعاب نارية بفايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول أيام العيد.. سقوط عاطل بحوزته 21 ألف صاروخ وألعاب نارية بفايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل بحوزته 21 ألف صاروخ وقطع ألعاب نارية بفايد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، مواليد 1980،ـ مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاتجار في الألعاب النارية ومحدثات الصوت.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعىي"الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وضبطه، وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط (21030 صاروخ وقطع ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع والأشكال- هاتف محمول- مبلغ مالى).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه فى الإتجار بالألعاب النارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.