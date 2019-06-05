أخبار مصر | رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ينعى شهداء الوطن بكمين العريش

نعى اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والقيادات والعاملين بالهيئة ببالغ الحزن والآسي شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذى تم فجر اليوم أثناء أداء صلاة العيد على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد صالح على ان مثل هذه الاعمال لن تنال من عزيمة واصرار الشعب المصرى العظيم وقواتنا الباسلة وشرطتنا الوطنية بل تزيدهم تماسكا خلف قيادتهم الحكيمة لاجتثاث جذور الإرهاب الأسود وتطهير أرض مصر الطيبة والمضى فى أعمال البناء والتقدم والرقى بمصرنا الحبيبة.