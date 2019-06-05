أخبار مصر | الصحة تؤكد التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تؤكد التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة، خلال فترة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنه تم تأمين وتدعيم المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة بالأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، الحروق".

كما تشمل خطة تأمين احتفالات عيد الفطر التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أي حالات سموم فور وصولها.