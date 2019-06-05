أخبار مصر | الصحة تدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة بأماكن التجمعات والتنزهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة بأماكن التجمعات والتنزهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، والتى شملت توزيع 2227 سيارة إسعاف مجهزة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية.

كما دفعت بـ10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وألغت وزارة الصحة كل الإجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، بالإضافة إلى مراجعة وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم فى جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية.

وأعلنت الوزارة عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي حتى نهاية الاحتفالات بالعيد.

كما شملت الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.