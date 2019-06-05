أخبار مصر | نقيب المحامين يستنكر استهداف كمين أمني غرب العريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يستنكر استهداف كمين أمني غرب العريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، استهداف كمين أمني غرب العريش فجر اليوم الأربعاء، بواسطة عناصر إرهابية، مما أسفر عن استشهاد ضابط، وأمين شرطة، و6 مجندين، خلال الهجوم الإرهابي، ومقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدى قوات الأمن للهجوم، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأعرب "عاشور"، عن خالص تعازيه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، داعيا بالمغفره للشهداء، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأكد نقيب المحامين، على أن الشعب المصري بأكلمه يقف داعما للقوات المسلحة، والشرطة، في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب حتى يستأصل من جذوره، لتنعم مصر بالاستقرار.