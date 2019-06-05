أخبار مصر | "بأي حال عدت يا عيد".. حرائق وانهيارات ووفاة نجوم وحوادث في اليوم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأي حال عدت يا عيد".. حرائق وانهيارات ووفاة نجوم وحوادث في اليوم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظ المصريون، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، على عدد من الكوارث، كان بدايتها مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر.

حيث وقع فجر اليوم حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج - البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنًا منهم 8 أطفال، لافتًا إلى وفاة طفلة، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد، مشيرًا إلى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ودعم أسرة الطفلة المتوفية، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

فيما أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين أمنى جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران معها مما أسفر عن مقتل 5 من تلك العناصر الإرهابية.

وأوضح بيان صادر منذ قليل عن وزارة الداخلية، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات حاليًا بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

وفي إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية لضبط الجناة، وأسفر ذلك عن مصرع 6 مجرمين متورطين في الواقعة.

أما فى الإسكندرية، فقد انهار صباح اليوم، عقار مكون من 3 طوابق بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

ورد بلاغ لحي غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال في تمام الرابعة صباحا بشان سقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان حارة السلام من شارع التوفيقية منزل رقم 3.

وعلى الفور انتقلت رئاسة الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة أشغال الطريق وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبالمعاينة على الطبيعية تبين أن العقار 3 حارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وقد انهار العقار حتى سطح الأرض بدون إصابات، والعقار خالي تماما من السكان والمنقولات.

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وفي طنطا، استيقظت المدينة التابعة لمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، على كارثة مفجعة عقب حدوث حريق هائل بمنطقة الجلاء، مما أسفر عن تفحم 4 منازل وسقوط منزل آخر، دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمنطقة الجلاء بطنطا، وسقوط أحد المنازل من شدة النيران وتفحم آخرين.

على الفور تم الدفع بـ 11 سيارة إطفاء وتم السيطرة على النيران، قبل أن تمتد الى منازل أخرى.

وتبين نشوب حريق هائل بمنطقة الساحة الشعبية بمنطقة الجلاء فى مخزن للأخشاب أسفل أحد المنازل، ونتج عن الحريق تفحم 4 منازل بالكامل وانهيار أحد المنازل من شدة النيران دون حدوث إصابات بشرية.

فيما عم الحزن قرية الخزان التابعة للوحدة المحلية لكفر محفوظ بمركز طاميه بالفيوم ليلة عيد الفطر، عقب إصابتهم بفاجعة شديدة إثر حريق مروع بأربعة حظائر للماشية متلاصقة، والتي راح ضحيتها 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتفحم 136 من رؤوس الماشية مصدر دخل للعديد من الفلاحين، أثر ماس كهربائي، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طاميه والمصابين لمستشفي الفيوم العام.وقد ترددت أنباء عن ارتفاع حالات الوفاة إلى أربعة مواطنين.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طاميه بنشوب حريق بـ 4 حظائر مواشي بقرية الخزان بمركز طامية ووجود وفيات ومصابين، وتفحم عشرات من رؤوس الماشية لعدد من الفلاحين، وعلي الفور كلف بانتقال لعدد من سيارات الدفع الرباعي والحماية المدنية للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل الأخرى.

كما التهم الحريق 136 رأس ماشية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بحظيرة المواشي الأولي وأمتد إلي باقي الحظائر، وقدرت الخسائر بحوالي 4 مليون جنيه، وتم إخطار إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر رقم 2494 لسنة 2019 إداري مركز شرطة طامية وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وعلى الصعيد الفني، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية، منذ قليل بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة الفنان محمد نجم.