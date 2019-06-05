أخبار مصر | خبير آثار: أقدم ساحة صلاة عيد في سيناء عمرها 800 عام (تعرف عليها)

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن القائد صلاح الدين خصص ساحة مكشوفة داخل قلعته "قلعة الجندي" بجنوب سيناء لصلاة القيام والعيدين ليصلي فيها جنود الحامية المرابطين بالقلعة، وتعتبر هذه هي الساحة الأقدم لصلاة العيد في سيناء وعمرها يقترب من 800 عام.

وأضاف ريحان أن قلعة الجندى تفردت بهذه الساحة بين آثار سيناء الإسلامية، وسجلت القلعة كأثر عام 1989 وتبعد 100كم جنوب شرق السويس وبناها صلاح الدين من عام 1183 إلى عام 1187م من الحجر الجرانيتى والجيرى والرملى وتضم مسجدين ومصلى لصلاة القيام والعيدين عبارة عن مكان مكشوف له محراب يحدد اتجاه القبلة في جدار طوله 15.9م وبنى المحراب من الحجر المنحوت وعرضه 80 سم وعمقه 84 سم.

وأشار إلى أن صلاح الدين أنشأ جامعًا كبيرًا في القلعة يضم مئذنة بقيت قاعدتها بالطرف الغربى من واجهته الشمالية الغربية وله مدخل معقود بعقد مدبب يعلوه بقايا شرفات وتعد واجهته الجنوبية الشرقية من أهم الواجهات، حيث كان يوجد بها النص الإنشائى للجامع، والصهريج الموجود أسفله.

Advertisements

وهو الآن بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق وتوجد بهذه الواجهة فتحة باب تؤدى للصهريج أسفل الجامع كما تتميز الواجهة الشمالية الشرقية بوجود شباكين ويتوج كل شباك عتب حجرى به زخارف إشعاعية تخرج من دائرة مركزية تنتهى بأشكال محارية وتخطيط الجامع من الداخل مستطيل مقسم إلى ثلاثة أروقة وكان يسقف الجامع سقف مسطح من براطيم خشبية (كتل خشبية ممتدة بين طرفي السقف وتغلف بالتلوين والتذهيب) من فلوق النخيل مازالت بقاياها.

وأضاف الدكتور ريحان إلى أن الإسلام دخل مصر عن طريق سيناء وقد اتخذ المسلمون طريق رفح – العريش - الفرما حيث وصل الصحابى الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه العريش 10 ذى الحجة 18هـ الموافق 12 ديسمبر 639م ولم يجد أى نوع من المقاومة في الفرما بأول محرم 19هـ الموافق 2 يناير 640م وكانت سيناء أول منطقة بمصر تضاء بنور الحضارة الإسلامية.

وتتابعت العصور الإسلامية على أرض سيناء وتحولت أرضها الطاهرة إلى منابر إشعاع حضارى من خلال آثار إسلامية عديدة الدينية منها والحربية والمدنية وتعددت أماكن الصلاة فمنها المسجد الجامع الذى يشترط فيه وجود المنبر لإقامة كل الصلوات وصلاة الجمعة والمسجد لإقامة الصلوات عدا صلاة الجمعة لعدم وجود منبر والمصلى وهو مكان مكشوف لصلاة القيام فى رمضان وصلاة العيدين وله محراب يحدد اتجاه القبلة وكانت هذه المنشئات القوة الروحية كما كانت مدرسة لطرز العمارة والفنون الإسلامية.