أخبار مصر | طوارىء بموانئ البحر الأحمر لاستقبال العمالة المصرية بدول الخليج والمعتمرين

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات (السويس و البحر الأحمر و جنوب سيناء) خلال إجازة عيد الفطر المبارك و ذلك؛ لاستقبال الركاب و العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم ومعتمرى بيت الله الحرام وكذا تداول البضائع حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة .

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية والمعتمرين والتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانئ بنظام الورديات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر .

ورفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ووسائل الحماية المدنية والإطفاء بالموانئ تحسبا لأى موقف طارئ مع تزويد الصالات بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع بالعمالة لخدمة الركاب والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانئ حركة الركاب والبضائع وإعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة .

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين الميناء وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة وتأمين الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها.