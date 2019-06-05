أخبار مصر | "مصنع ٢٠٠ الحربي" يكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصنع ٢٠٠ الحربي" يكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) المتميزين عن شهر مايو ٢٠١٩، وقد تم تقسيم المتميزين عن هذا الشهر إلى ثلاث فئات متميزة تتمثل فى الفائزين كأفضل قطاع بالقطاعات المناظرة على مستوى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعددهم (٤) وهم المهندس أيمن محمد أحمد رئيس قطاع مراقبة وتوكيد الجودة، والمهندس عزت عبد الرحمن رئيس قطاع الصيانة، والمهندس جورج شكرى جرجس رئيس قطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس محمود صابر الزاملى مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية.

هذا إلى جانب تكريم المتميزين المتفردين فى مجالهم بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وعددهم (٢) وهم اللواء أحمد أمين رئيس القطاع الإداري، والأستاذ عربى الشامل رئيس القطاع القانوني، بالإضافة إلى تكريم المتميزين على مستوى المصنع والقطاعات الرئيسية ككل وعددهم متميزا واحدا على مستوى المصنع ككل وتكريم (٢٤) متميزا على مستوى القطاعات الرئيسية بالمصنع.

Advertisements

كما عقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) ندوة دينية تحت عنوان (فضل العشر الأخيرة من شهر الصيام وليلة القدر وإتقان العمل كما ورد فى الكتاب والسنة)، حيث استقبل اللواء رفيق رزق نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاعات الإنتاجية والفنية بالمصنع واللواء أحمد أمين رئيس القطاع الإدارى والمشرف العام على التنظيم بالمصنع كلا من الدكتور محمود عبد الله أستاذ قسم الحديث بكلية أصول الدين والقارىء الشيخ أسامه عواد والشيخ إيهاب عبد الرحمن عضو وزارة الأوقاف كضيوف لإحياء وتقديم الندوة الدينية.

وقد أضافت الندوة جوا إيمانيا بذكر الله والصلاة على رسول الله تملؤه الروحانيات من خلال قراءة القرأن والإبتهال إلى الله فى شهر الصيام.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء القطاعات والعاملين ممثلين عن القطاعات المختلفة بالمصنع.