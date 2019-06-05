أخبار مصر | أكبر الصحف الهندية تبرز الإجراءات الإصلاحية المصرية في مجال السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر الصحف الهندية تبرز الإجراءات الإصلاحية المصرية في مجال السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحيفة The Hindu وهى واحدة من أكبر الصحف الهندية التي تصدر باللغة الإنجليزية، الإجراءات الإصلاحية الهامة التي اتخذتها مصر للنهوض وتطوير صناعة السياحة المصرية، وذلك في مقدمة الحوار الذي أجرته الصحيفة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقد بدأت الصحيفة الحديث بالإشارة إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بقرارات الدكتورة رانيا المشاط والمتعلقة بالإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة في مصر لتحقيق الاستدامة وأيضا تمكين المرأة، بالإضافة إلى إشادة منظمة الأمم المتحدة بجهود الوزيرة لتطوير القطاع.

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وتناولت الصحيفة الحديث عن تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة في العام الماضى، وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة قامت باتخاذ خطوات جريئة لتحديث وتطوير قطاع السياحة وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتحدثت الوزيرة خلال هذا الحوار عن كيفية استفادة المجتمعات من الدخل الذى تحققه السياحة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى ما دعى إليه مؤخرا البنك الأسيوى للتنمية للتركيز على تحقيق السياحة المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية، وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت لعقود مركزا لجذب السائحين من كافة أرجاء العالم، وأنها استطاعت تحقيق رقما قياسيا في عدد سائحيها في عام 2010 وذلك لما تمتلكه من تراث حضارى وثقافى وشواطئ متميزة، موضحا أنه بالرغم من أن قوانين السياحة في مصر لم تتغير منذ حوالى 40 عاما، إلا أن السياحة تساهم بحوالى 10% من القوة العاملة حيث توفر 5,2 مليون وظيفة وتساهم بحوالي 12% من إجمالي الناتج المحلى.