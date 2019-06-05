شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس ثاني أيام عيد الفطر مائل للحرارة.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «23- 36»، والإسكندرية «23– 30»، وقنا «27– 43»، والأقصر «30– 45»، وأسوان «31– 46».