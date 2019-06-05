شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: الانتهاء من إحلال وتجديد «خزان القصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لخزان تكديس مياه الشرب سعة 10 الاف م3، والخاص بمدينة القصير، بالإضافة إلى تجديد عنبر حقن الكلور بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد، تأتى لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة، والتي تتخذها الشركة لمراقبة جودة المياه، حيث يقوم فريق الإدارة العامة للمعامل، بإجراء كافة التحاليل الكيميائية، والبكتريولوجية، والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس الشركة إنه يتم الإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءاً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ، لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال عدد 9 معامل فرعية، و5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.