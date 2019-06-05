شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة وهم: الشهيد الرائد/ رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه أسر رامي عبد المنعم الجوهري. الشهيد نقيب/ عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين عبد القادر مجدي محمد رمضان. الشهيد رقيب/ صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة صبري محمد أحمد حسين. الشهيد عريف/ فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا فريد مجدي فريد. Advertisements الشهيد عريف/ أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة أحمد حبيب على أحمد . وشهداء الشرطة المدنية وهم: الشهيد مقدم/ مصطفى عبيد محمود سالم، تسلم التكريم زوجته وأبناؤه لارا وسيف ومصطفى . الشهيد رائد/ ماجد أحمد عبد الرازق محمد تسلم التكريم زوجته وابنته ليلى. الشهيد أمين شرطة/ محمد نعيم رمضان حسن تسلم التكريم زوجته وأبناؤه سما وأحمد وعمر . وتكريم أبناء مصر من الأيتام أصحاب الهمم وهما : أيمن محسن على أحمد. مهند علاء الدين محمد إبراهيم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يكرم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.