شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 5863 ساحة ومسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الملايين من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك فى 5863 ساحة ومسجدًا جامعًا فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

وشكّل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعضوية الدكتور السيد عبدالباري، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشؤون المساجد، والشيخ علاء شعلان، وكيل الوزارة لشؤون الوجه البحري، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء صلاة عيد الفطر.

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كما حذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة، ويجب أن نخلص نياتنا لله عز وجل، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر .

وأضافت الأوقاف: كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون ، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة ، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

وأوضحت أنه بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة ، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة ، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد .