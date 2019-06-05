شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهدف عدد من العناصر الإرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن ذلك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.