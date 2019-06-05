شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد بمسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى آلاف المُصلين صلاة عيد الفطر بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وسط تكثيف أمني في محيط المسجد لتأمين المصلين.
وامتلأت ساحة المسجد بعد توافد المئات من الأسر وذويهم من الأطفال لأداء صلاة العيد، وشهد محيط المسجد زحامًا شديدًا.
وفرضت قوات الأمن لجان تفتيش في الطرق المؤدية للمسجد علاوة على تواجد أربع عربات إسعاف، بالإضافة لسيارتي حماية مدنية، ضمن خطه تأمين المسجد.
وحرص الشباب والفتيات على التقاط الصور التذكارية الـ«سيلفي»، عقب انتهاء الصلاة، حيث حرص جميع أفراد الأسرة على حضور الصلاة.
وانتشر عدد من الباعة في محيط المسجد لبيع الحلوى والبلالين والألعاب للأطفال.
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