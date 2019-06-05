شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير اللجنة المشكلة حول الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول آخر استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يونيو 2019، وذلك عقب زيارة اللجان المشكلة بالوزارة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للمحافظات الأربع، للوقوف على آخر التطورات التي تمت على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارة باستمرار التنسيق مع المحافظات بشأن كل الاستعدادات وتجهيز المنشآت الرياضية والصحية والثقافية والسياحية والترفيهية والمرافق والطرق بالمحافظات لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة .

وقال شعراوي إن التقرير الذي تلقاه تضمن آخر المستجدات التي نفذتها المحافظات لهذا الحدث حتى نهاية شهر مايو 2019 خاصة خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات، واستكمال العلامات الإرشادية التي ترشد على أماكن فعاليات البطولة، وتحديد أماكن تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بفاعليات البطولة.

وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات فيما يخص خطة نقل الجماهير، أشار التقرير إلى قيام محافظة القاهرة بتخصيص 1000 أتوبيس لخدمة البطولة ونقل الجمهور بأجر مناسب من وإلى الميادين والمحطات الرئيسية بالقاهرة الكبرى ومروراً بجميع الاستادات التي ستقام عليها المباريات، مضيفًا أنه جاري تركيب أجهزة تتبع لهذه الأتوبيسات لإحكام السيطرة على السائقين والتزامهم بخطوط السير وقواعد المرور، كما سيتم خلال الأيام المقبلة وضع اللوجو الخاص ببطولة كأس الأمم الافريقية على الأتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة.

وفيما يخص إجراءات محافظة الإسكندرية، أوضح التقرير أنه تم التنسيق مع مسؤولي هيئة النقل العام لتوفير مجموعة جيدة من الأتوبيسات تناسب الحدث وتكون مخصصة للبطولة بحيث يوضع عليها اللوجو، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من المرشدين السياحيين لمرافقة تلك الأتوبيسات، مع تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة، وكذلك التنسيق مع الشركات الخاصة العاملة في مجال نقل الركاب للاشتراك في نقل الجماهير بأجر مناسب.

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ونوه إلى أن قيام محافظة السويس باستخدام مرفق النقل الداخلى التابع لها بـ15 مينى باص بحالة ممتازة وسيتم وضع لوجو البطولة على الباصات، بالإضافة إلى استخدام مرفق السرفيس لوجود 7 مواقف داخلية للنقل بعربات ذات مستويات جيدة تصل إلى 1640 سيارة لخدمة جميع مسارات البطولة داخل المحافظة، كما سيتم استخدام الموقف الإقليمى بـ18 خطًا للنقل خارج المحافظة، كما قامت محافظة الإسماعيلية بالاتفاق مع جمعية نقل الركاب (شركة Go bus) وتم تخصيص موقعين للعمل على نقل الجماهير (موقف الإسماعيلية– ميدان عرابي) من أماكن الإقامة إلى الإستاد ذهابا وعودة.

وحول وضع العلامات الإرشادية، أشار التقرير إلى أنه جاري استكمال العلامات الاسترشادية باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بدعم مالي مشترك بين محافظة القاهرة وإدارة المرور وعدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة والجمعيات الأهلية، وفى الإسكندرية تم وضع خطة لوسائل التحكم المرورى (العلامات الأرضية والمرورية والإرشادية) بمحيط الاستاد وبعض الشوارع المقترحة لخطوط السير وجاري الاستكمال ورفع كفاءة الإشارات الضوئية والعلامات الموجودة مسبقا، وفى السويس جارى استكمال العلامات الإرشادية باللغة العربية والإنجليزية ورفع كفاءة الموجود مسبقاً إلى جانب طرح وتنفيذ الجديد عن طريق إدارة المرور، وفى محافظة الإسماعيلية جاري الانتهاء من استكمال بعض العلامات الإرشاديه التي ترشد إلى أماكن فاعليات البطولة.

وفيما يخص إجراءات المحافظات لتحديد أماكن لمعارض الشباب، تقوم محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية لإقامة معارض خارج أبواب استاد (القاهرة- السلام) على الأرصفة المحيطة بها تكون مثيلة لشارع مصر المقام للشباب بمنطقة الشيراتون بالنزهة، وذلك لتنفيذ أنشطة تسويقية وترفيهية وعرض صناعات يدوية ذات التراث المصري القديم، وفى الإسكندرية تم تحديد الأماكن لإقامة المعارض حول منطقة سور قلعة قايتباي وداخل ستاد الإسكندرية الرياضي خلف مدرج 4 على الرصيف الخارجي، وفى السويس يوجد حديقتين عامتين بحى السويس ملاصقة لاستادات السويس العام والجيش لإقامة شاشات العرض للجماهير ولإقامة معارض لمنتجات الشباب والمنتجات ذات الطابع التذكاري، وفي الإسماعيلية تم تحديد 3 أماكن (حديقة الشيخ زايد- مكتبة مصر– قصر الثقافة) لإقامة المعارض.

وحول متابعة تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بفعاليات البطولة، أشار التقرير إلى أنه تم نقل السور وبوابة ستاد القاهرة والانتهاء من الطريق الموازي لشارع صلاح سالم، وجاري الانتهاء من تطوير الشوارع المحيطة بالاستاد (أعمال تجميل ـ دهان واجهات المبانى- تغير بلاط الأرصفة والبلدورات ــ إضافة أعمدة إنارة ــ دهانات الأسوار الخارجية – تطوير الجزيرة الوسطى)، وفى ستاد السلام جارى الإنتهاء من تطوير الشوارع المحيطة، كما أنه لا يوجد مشاكل مياه أو صرف صحى حول المواقع الذي سيتم بها فعاليات البطولة مع العلم بان شركة الصرف الصحي تعمل على مدار 24 ساعة في حالات الطوارئ وخلال الدورة لإنهاء أي مشكلة طارئة.

وفى الإسكندرية، أكد التقرير أنه تم الإنتهاء من أعمال الاستاد بنسبة تتراوح 85 إلى 90% داخل الاستاد والسور الخارجى والبوابات والأرصفة، كما أنه جارى العمل بميدان الإسعاف المقابل للبوابة الرئيسية للاستاد لتطويرة وعمل أماكن للوقوف السيارات وتم الإنتهاء من 80% من الأعمال، بالاضافة إلى أنه تم تطوير الأعمدة حول الاستاد وإستبدالها بأعمدة الإنارة الديكورية الجديدة التي سيتم وضعها بمحيط الاستاد وبحديقة الإسعاف، كما تم اعتماد وتنفيذ نموذج البلدورات الجديدة، وفى السويس تم عمل متابعة ميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للظهور بالمظهر اللائق أثناء البطولة ومتابعة سير تطور الأعمال ونسب التنفيذ بطريق الأدبية السخنة والطرق المحيطة بإستاد السويس حيث وصلت نسب التنفيذ ما بين 95% إلى 100% وتوريد الاشارات الضوئية والعلامات الارشادية والمضيئة للمرور وشراء بعض المستلزمات الخاصة بالحماية المدنية.

وفى محافظة الإسماعيلية وصلت نسبة التطوير والتجميل في مجال تحسين البيئة إلى 90% ومنها أعمال ( تشجير – بلدورات – أنترلوك الأرضية – لاند سكيب الحدائق- رفع كفاءة الميادين ) وذلك بالطرق والمحاور المرورية والحدائق بالأماكن المرتبطة بالبطولة، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالاستاد.

وأشاد الوزير بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحليات في المحافظات الأربعة للجهود التي يقوموا بها في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم.

استعدادات المحافظات لبطولة كأس الأمم الأفريقية

استعدادات المحافظات لبطولة كأس الأمم الأفريقية

استعدادات المحافظات لبطولة كأس الأمم الأفريقية