بعد تكريم الرئيس لأسرته.. الشهيد مصطفى عبيد قصة أول بطل في 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسرة الشهيد الرائد مصطفى عبيد ، اليوم الأربعاء، ضمن أسر الشهداء الذين حضروا احتفالية الرئيس بأبناء شهداء الوطن.
ويعد الشهيد الرائد مصطفى عبيد أول شهيد يسجل اسمه ضمن قوائم الشرف في عام 2019، بعدما قدم روحه فداءً لأرواح العشرات من المواطنين، عقب تفكيكه قنابل في عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث انفجرت إحداها أثناء تفكيكها ليلقى ربه شهيداً.
ورحل عبيد تاركا زوجته وأطفاله، بعد دقائق من اتصالهم به للاطمئنان عليه، وسط وعود منه بعودته لهم سريعاً عقب انتهاء عمله، لكنهم التقوه في جنازة عسكرية.
الشهيد البطل لم يكن أول بطل في أسرته وعائلته بقريته جزيرة الأحرار بالقليوبية، فعمل أقاربه في القوات المسلحة واستشهد أحدهم في أحد الحروب التي خاضتها مصر.
حياة مليئة بالعمل والاجتهاد والتضحية عاشها الشهيد البطل قبل أن ترتقى روحه الطاهرة للسماء، وسط حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وأقاربه ومحبيه، لكن عزاؤهم دوماً أن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
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