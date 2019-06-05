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إقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستدفع بمراكب إضافية فى محطات الأتوبيس النهرى، وتنظيم عدة رحلات للقناطر الخيرية. 

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وأضاف أن الهيئة راجعت شروط الأمان والحماية المدنية فى الأتوبيس النهرى، مع توفير جواكت للنجاة لتأمين الركاب فى كل أتوبيس، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الأتوبيسات والمسطحات المائية.

 

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