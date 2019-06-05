شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستدفع بمراكب إضافية فى محطات الأتوبيس النهرى، وتنظيم عدة رحلات للقناطر الخيرية.
وأضاف أن الهيئة راجعت شروط الأمان والحماية المدنية فى الأتوبيس النهرى، مع توفير جواكت للنجاة لتأمين الركاب فى كل أتوبيس، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الأتوبيسات والمسطحات المائية.
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