شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية بقاعة لمنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى قاعة المنارة لحضور احتفالية تكريم أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ووزع الرئيسالهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.

الرئيس السيسى وزوجة شهيد

الرئيس السيسى يكرم زوجة أحد الشهداء الرئيس السيسى يكرم زوجة أحد الشهداء

الرئيس السيسى أثناء التكريم Advertisements

السيسى يحمل أبناء شهيد

الرئيس يكرم زوجة شهيد

السيسى يحمل ابنة شهيد

الرئيس السيسى وابنة شهيد الرئيس السيسى وابنة شهيد

السيسى مع أبناء الشهداء





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