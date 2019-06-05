بعد معركة الـ3 ساعات.. تفاصيل مصرع المتورطين في استشهاد "ضابط الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مصرع 6 عناصر إجرامية خطرة متورطة فى واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول "عمر ياسر عبدالعظيم" من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية، حيث تمكن فريق البحث من التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبي الواقعة كلٍ من:

"محمود م." وشهرته "محمود الزونجي" 34 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس في الشرقية، والسابق اتهامه في 14 قضية قتل، وسرقة بالإكراه، ومخدرات، وسلاح، واستعراض قوة، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في 14 قضية سرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية، وقتل، وسلاح ناري، واتجار في المواد المخدرة، وشروع في قتل، و"محمد م." شقيق الأول، وشهرته "محمد الزونجي" 32 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في 10 قضايا مخدرات، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، واستعراض قوة، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا مخدرات، وسلاح ناري، واستعراض قوة، وضرب.

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بالإضافة إلى "إسلام إ." وشهرته "إسلام الأم" هارب، 35 سنة، عاطل، ومقيم في مركز بلبيس، وسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وسلاح وذخيرة، وإيصال أمانة، وضرب، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح وذخيرة، و"محمود ع."، وشهرته "محمود العصلوجي" 30 سنة، عاطل، ومقيم الكتيبة بمركز بلبيس، و"رمضان ا." وشهرته "رمضان أبو عيسى" 25 سنة، عاطل، ومقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتي قتل، ومخدرات.

وتابعت الداخلية في بيانها؛ بتكثيف التحريات أمكن لفريق البحث تحديد موقع اختباء المتهمين في إحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات متصلة، ما أسفر عن مصرع كلٍ من المتهم الأول والثاني والرابع والخامس واثنان من معاونيهم وهما كلاً من "عصام ع." 25 سنة، عاطل، ومقيم بمركز بلبيس، مجهول جاري تحديد هويته.

وأكدت الداخلية في بيانها أنه ضُبط بحيازتهم 6 قنابل متنوعة " حارقة وهجومية ومحدثة للصوت") ، عدد "7" قطع سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية ، بندقية آلية غربى ، طبنجة، مسدس صوت )- عدد "12" خزينه متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية ، عدد 8 هواتف محمولة، مبلغ مالي وقدره (40 ألف جنيه)؛ جار استهداف المتهم الثالث وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.