محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 5 عناصر إرهابية خلال الهجوم على كمين أمني بالعريش.
وأضافت، في بيان صدر قبل قليل، أن قوات الامن تعاملت مع العناصر الإرهابية المهاجمة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
وتابعت الداخلية، أن قوات الأمن تقوم بتتبع خطوط سير باقي العناصر الإرهابية الهاربة، لضبطهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في الهجوم على كمين العريش.. ونطارد الهاربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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