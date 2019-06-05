تزيين طائرات مصر للطيران احتفالا بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

احتفلت شركة مصر للطيران مع المسافرين بعيد الفطر المبارك بمطار القاهرة الدولي، وعلي متن رحلاتها، وذلك من خلال توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور مع الركاب داخل صالات السفر والوصول. كما حرصت الشركة على تزيين طائرتها احتفالا بالعيد.

من جانبها، دعت وزارة الطيران المدني جميع العاملين إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة بالكفاءة المعهودة وعلى الوجه الذي يليق بالشكل الحضاري للمطارات المصرية وقطاع الطيران المدني.

يذكر أن شركة مصر للطيران من المخطط أن تسير متوسط 100 رحلة دولية وداخلية يومياً في الاتجاه الواحد من مطار القاهرة والمطارات المصرية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .