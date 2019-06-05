ننشر مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية "الأهرام والإسكندرية والنيل"، تفتح أبوابها أمام المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وأوضح ماجد نادي، المتحدث باسم بقالي التموين، أن منافذ البقالين ستظل متاحة طوال أيام عبد الفطر المبارك، مؤكدًا انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو الجاري وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مايو لكافة المواطنين.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الثلاثاء، أن الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.