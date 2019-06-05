18 صورة لاحتفال أهالي السيدة زينب بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

تصوير - أحمد النجار:

أدى آلاف المصلين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، من ساحة مسجد السيدة زينب.

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وشهدت ساحة المسجد مظاهر الاحتفال، من باعة جائلين وبيع ألعاب الأطفال والزينة والألوان والبلالين.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.