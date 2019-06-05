السيسي يشارك أُسر وأبناء الشهداء والمصابين احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو التقليد الذى بدأه الرئيس السيسى العام الماضي تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية.

واصطحب الرئيس السيسي مجموعة من الأبناء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل الرئيس السيسي والأبناء الابتسامات التي تدل على مدى السعادة التي في قلوبهم احتفالا بالعيد.

وفي بداية الاحتفالات، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين من أُسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم في احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للحضور بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون العيد سعيدا على الجميع.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أول احتفال للرئيس السيسي العام الماضي مع أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، حينما وعدهم وقتها، قبل العيد في العام الماضي.

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وتم عرض لقطات تسجيلية من احتفالات العام الماضي والتي تم إقامتها في نفس المكان ووقتها وعد الرئيس السيسي بإقامتها كل عام إيمانا منه بما قدمه شهداء رجال الشرطة والجيش للوطن.

وبعد أن رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور بدأت مراسم الاحتفال.. عقب ذلك تم عرض استعراضي "أكروبات" يقوم به فريق أكاديمية "جلهوم للجمباز" تابع لوزارة الشباب والرياضة يضم أطفالا أصغرهم يبلغ 7 سنوات، كما تم عرض مجموعة أخرى من العروض الفنية من الأطفال مما أشاع السرور والبهجة في نفوس الحضور وخصوصا من أبناء الشهداء والمصابين .

وقدم المطرب تامر حسني مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال وكذلك الأغاني الوطنية ومنها أغنية "أنا مصري"، فيما قدم عرضا فنيا وغنائيا بصحبة فريقه من الشباب والأطفال للتأكيد على الأجواء السرورية التي تجوب المكان.

كما قدم تامر حسني والفنان على ربيع والفنان أكرم حسني أغنية مشتركة مما تفاعل معها الأطفال الحضور من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم.

وخلال الاحتفال، كرم الرئيس السيسي مجموعة من أسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة، فيما حرصت طفلة على الاستمرار مع الرئيس السيسي ورفضت الجلوس مع والدتها، فيما كان الرئيس وبروح الأب أكثر حرصا على استمرارها معه أثناء تكريم الحضور من أسر الشهداء والمصابين.