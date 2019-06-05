صور- في رحاب السلطان.. مصريون وأجانب يؤدون صلاة العيد في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
تصوير- عبد الله عويس:
أدى المئات من المصلين المصريين والأجانب من بعض جنسيات آسيا صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد السلطان حسن بالدرب الأحمر صباح اليوم القاهرة.
وشهد المسجد توافد المئات من المصلين، والاحتفال بعد صلاة العيد، في مسجد السلطان حسن، والذي يعتبر درة العمارة الإسلامية بالشرق.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
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