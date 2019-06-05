بالأسماء.. السيسي يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة وهم: الشهيد الرائد/ رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه أسر رامي عبد المنعم الجوهري. الشهيد نقيب/ عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين عبد القادر مجدي محمد رمضان. الشهيد رقيب/ صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة صبري محمد أحمد حسين. الشهيد عريف/ فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا فريد مجدي فريد. الشهيد عريف/ أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة أحمد حبيب على أحمد . Advertisements وشهداء الشرطة المدنية وهم: الشهيد مقدم/ مصطفى عبيد محمود سالم، تسلم التكريم زوجته وأبناؤه لارا وسيف ومصطفى . الشهيد رائد/ ماجد أحمد عبد الرازق محمد تسلم التكريم زوجته وابنته ليلى. الشهيد أمين شرطة/ محمد نعيم رمضان حسن تسلم التكريم زوجته وأبناؤه سما وأحمد وعمر . وتكريم أبناء مصر من الأيتام أصحاب الهمم وهما : أيمن محسن على أحمد. مهند علاء الدين محمد إبراهيم .

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