"منظومة إلكترونية".. 12 إجراءً من محافظة القاهرة استعدادًا للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشدد اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، على القيادات التنفيذية ونوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق والمسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام العيد.

وينشر الخليج 365 الاستعدادات التي اتخذتها العاصمة من أجل الاحتفال بالعيد وتأمين احتفالات المواطنين، على النحو التالي:.

- استمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي ينفذها البعض متوهمين تواجد الأجهزة الرقابية بإجازاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وازالتها على الفور.

- تشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الأسماك المملحة والطازجة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.

- التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، والدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور.

- وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات المعروضة بالمنافذ الموجودة بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

- تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين مع التركيز على الأماكن السياحية والمتنزهات ومحيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد.

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- توفير أوتوبيسات هيئة النقل العام بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث لخدمة المواطنين مع تشديد الرقابة المرورية على سيارات الأجرة.

- تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني لسيارات هيئة النقل العام (G.P.S) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

- فتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال مع تجهيز أكياس بلاستكية لتوزيعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.

- تعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ.

- إحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان، مع تشديد الرقابة على الأتوبيس النهري والتأكد من توافر عوامل الأمان من أجهزة إطفاء وعوامات.

- تكثيف التواجد الأمني ميدانيًا للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.

- عودة العمل بنفق الأزهر في الاتجاهين من الساعة 7 صباحًا حتى الثانية عشر مساء من أول أيام العيد.