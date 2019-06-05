بالصور.. احتفال المواطنين بالعيد في شارع جامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي: تصوير - نادر نبيل: احتفل المواطنون بعروض فنية بالدراجات البخارية "العجل"، في شارع جامعة الدول العربية بعد صلاة العيد صباح اليوم الأربعاء. Advertisements واحتشد مئات المواطنين بساحة مسجد مصطفي محمود بالمهندسين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك. وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال. وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

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