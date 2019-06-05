أخبار مصر | آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الأزهر الشريف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الأزهر الشريف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.

وحرص على الاحتفال كبار السن والأطفال والسيدات والرجال، وسط انتشار بائعي لعب الأطفال والزينة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار لأفراد الأمن بمحيط ساحة المسجد، وانتشار لأجواء الفرحة والألوان ومظاهر الاحتفال.

وتوجهت مئات الأسر والأطفال والسيدات وكبار السن لساحة المسجد لأداء الصلاة، وسط توافد كبير للمواطنين، الذين اعتادوا على أداء صلاة العيد بساحة المسجد منذ عشرات السنين.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء أمس الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك في مصر، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.