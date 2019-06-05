أخبار مصر | مئات المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد السيدة زينب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مئات المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد السيدة زينب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى مئات المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد السيدة زينب، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال، منذ قليل.

جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار لأفراد الأمن بمحيط الميدان وساحة المسجد، وانتشار لأجواء الفرحة والألوان ومظاهر الاحتفال.

وتوجهت مئات الأسر والأطفال والسيدات وكبار السن لساحة المسجد لأداء الصلاة، وسط توافد كبير للمواطنين، الذين اعتادوا على أداء صلاة العيد بساحة مسجد السيدة زينب منذ عشرات السنين.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء أمس الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك بمصر، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.