شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عناصر إرهابية على كمين بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هاجمت عناصر إرهابية، صباح أول أيام عيد الفطر، كمينًا شمال غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القوات تتعامل مع الهجوم وتتبادل إطلاق النيران مع الإرهابيين.

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