شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوزع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة أثناء الاحتفالية التى أقامها الرئيس خصيصاً لهم بمناسبة عيد الفطر.

السيسى واللاعب أحمد حجازى وشارك الرئيس السيسى الأطفال اللعب داخل القاعة، كما شارك الكابتن أحمد حجازى الأطفال اللعب داخل قاعة المنارة.

الرئيس السيسى يوزع الهدايا الرئيس السيسى يوزع الهدايا وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية صباح اليوم بقاعة المنارة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. ووزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة. Advertisements

السيسى مع أبناء الشهداء السيسى مع أبناء الشهداء

السيسى مع أبناء الشهداء السيسى مع أبناء الشهداء

السيسى مع أبناء الشهداء

السيسى مع أبناء الشهداء

السيسى يوزع الهدايا

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